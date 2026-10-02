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Broj žrtava ebole premašio 4.000

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02.10.2026 12:11

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Broj žrtava u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 4.000, pokazuju podaci kongoanske Vlade objavljeni na sajtu.

Prema zvaničnim podacima, broj umrlih povećan je na 4.018, dok je broj potvrđenih slučajeva dostigao 8.300 u sedam pokrajina, u najtežoj epidemiji u istoriji te zemlje.

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Napori za suzbijanje i borbu protiv epidemije i dalje nisu uspjeli u potpunosti da širenje ove zarazne bolesti stave pod kontrolu. Epidemiju je izazvao soj ebole bundibuđo, a ona je postala najveća i najsmrtonosnija u Kongu, nakon što je po broju oboljelih i žrtava premašila epidemiju iz perioda 2018–2020. godine.

(Srna)

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Ebola virus

virus

DR Kongo

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