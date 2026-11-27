Cijena sirove nafte Brent pala je danas na oko 95 dolara za barel, čime je nedjeljni rast smanjen na manje od dva odsto, ali je ipak zabilježen prvi nedjeljni skok ovog mjeseca.

Istovremeno su intenzivirani napadi na energetsku infrastrukturu i tankere na Bliskom istoku pojačali zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju, prenio je Trejding ekonomiks.

Američka sirova nafta "WTI" pojeftinila je na manje od 83 dolara za barel, izbrisavši sve dobitke ostvarene tokom nedjelje i krećući se ka četvrtom uzastopnom nedjeljnom padu.

Na tržište "WTI" nafte i dalje utiču očekivanja da bi ponuda mogla da premaši potražnju, kao i relativno stabilan protok nafte kroz Ormuski moreuz.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) prognozira da će ponuda nafte u ovom kvartalu biti veća od potražnje, uz normalizaciju isporuka iz zemalja Persijskog zaliva.

Podaci kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja Vorteks pokazuju da je promet kroz Ormuski moreuz za sada ostao stabilan, uprkos pojačanim geopolitičkim rizicima.

Ipak, sve učestaliji napadi na energetska postrojenja i tankere širom Bliskog istoka podstiču strahovanja od mogućih prekida u snabdijevanju.