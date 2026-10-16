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Cijene nafte premašila psihološku granicu

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16.10.2026 22:09

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijena međunarodno referentne nafte Brent porasla je danas iznad 103 dolara po barelu, krećući se ka nedjeljnom rastu.

Do toga je došlo nakon što su eskalacija tenzija na Bliskom istoku i poremećaji u snabdijevanju nadjačali očekivanja da će oslobađanje nafte iz hitnih rezervi ublažiti pritisak na tržištu, prenio je Trejding ekonomiks.

Američka sirova nafta WTI zadržala se na oko 98 dolara po barelu, što predstavlja rast veći od šest odsto od početka nedjelje.

Zabrinutost zbog ponovnog uspostavljanja nesmetanog transporta nafte kroz Persijski zaliv dodatno je pojačana nakon što je američka Centralna komanda potvrdila da je kontejnerski brod GFS Pride, koji plovi pod zastavom Singapura, potonuo dok je bio tegljen ka obali, nakon što ga je pogodio iranski projektil u Ormuskom moreuzu.

Ipak, više od 40 plovila prošlo je kroz ovaj strateški važan moreuz tokom prethodna 24 sata, što ukazuje na to da je pomorski saobraćaj djelimično nastavljen, prenosi Tanjug.

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Zapalio se tanker u Ormuskom moreuzu

U međuvremenu, članice Međunarodne agencije za energetiku (IEA) obećale su da će na tržište plasirati preostalih 100 miliona barela nafte iz vanredne intervencije pokrenute u martu, nakon pritiska američkih zvaničnika.

Odvojeno, mediji su izvjestili da Vašington razmatra ublažavanje sankcija za određene brodove koji prevoze naftu iz Irana, Rusije ili Venecuele.

Kretanje cijena nafte i dalje je pod snažnim uticajem bezbjednosne situacije na Bliskom istoku, kao i neizvjesnosti u vezi sa obimom isporuka kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport energenata.

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Tagovi :

Nafta

Bliski istok

psihološka granica

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