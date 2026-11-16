Vjerovanje u crnu magiju, strah od kletvi i optužbe za vračanje u pojedinim slučajevima pretvorili su se u povod za brutalne zločine.

Ljudi su proglašavani krivcima za tuđe bolesti, nesreće i smrti, a oni koji su povjerovali u takve optužbe bili su spremni da zbog njih odu i korak dalje – do ubistva.

Kada se bolest, nesreća ili smrt pripišu navodnim čarolijama i vradžbinama, granica između straha i nasilja može da nestane.

U pojedinim slučajevima, oni koji su proglašeni krivcima za tuđu nesreću platili su to životom, a njihovi dželati završili su na optuženičkoj klupi.

Marija Tot – ubijena zbog optužbi da je bacila čini

U Subotici se u noći između 13. i 14. januara 2008. godine dogodilo ubistvo koje je, prema tadašnjim navodima, bilo povezano sa vjerovanjem u crnu magiju.

Marija Tot (51) bavila se gledanjem u karte, proricanjem sudbine i skidanjem crne magije, a u njen stan dolazili su ljudi koji su od nje tražili pomoć.

Među njima je bila i žena čije je dijete bilo bolesno. Prema pisanju medija, ona je posumnjala da je upravo Marija bacila zle čini na nju i njeno dijete, jer se zdravstveno stanje mališana nije popravljalo. Istraga je došla do Zvonka V., koji je bio osumnjičen da je pucao u Mariju kroz prozor njenog stana.

Zvonko V. je pravosnažno osuđen za ubistvo na 14 godina zatvora. Kazna mu je kasnije, na osnovu Zakona o amnestiji, umanjena za tri godine i šest mjeseci, pa je trebalo da odsluži deset godina i šest mjeseci.

U ovom slučaju važno je naglasiti da za ženu za koju se sumnjalo da je podstakla ubistvo nije pronađena potvrda o pravosnažnoj presudi. Njena eventualna odgovornost zato ne može biti predstavljena kao sudski utvrđena činjenica.

Ubistvo Kristija Bamua u Londonu

Kristi Bamu (15) ubijen je na Božić 2010. godine u Londonu, nakon što su ga sestra Magali Bamu i njen partner Erik Bikubi optužili da se bavi vradžbinama i da je bacio čini na mlađe dijete u porodici.

Dečak je tokom nekoliko dana bio izložen brutalnom mučenju. Napadali su ga noževima, štapovima, metalnim šipkama, čekićem i dletom, zahtijevajući da prizna da se bavi vradžbinama. Zlostavljanje se završilo u kadi, u kojoj je Kristi udavljen.

Magali i Erik su na suđenju u Londonu proglašeni krivima za ubistvo. U martu 2012. godine oboje su osuđeni na doživotne kazne zatvora. Bikubi je morao da odsluži najmanje 30 godina, a Magali najmanje 25 godina prije nego što može da zatraži uslovni otpust.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i otvorio pitanje posljedica vjerovanja u vradžbine, naročito kada se djeca optužuju da su odgovorna za bolesti i nesreće u porodici.

Tragedija u Južnoj Africi: Ubijena devedesetdvogodišnja starica

U selu Majuba u Južnoj Africi, u martu 2020. godine, Nosajenete Manundu (92) ubijena je nakon što su je članovi porodice i drugi muškarci optužili da se bavi vračanjem.

Sve je počelo nakon sahrane njenog rođaka Samkela Manundua, koji je prethodno ubijen u napadu nožem u Kejptaunu. Poslije tradicionalnog obreda čišćenja, grupa muškaraca došla je do kuće starice i zahtijevala da im pokaže gdje se nalazi Samkelo. Vjerovali su da je on i dalje živ i da ga je Nosajenete zarobila u kovčegu u svojoj kući.

Staricu su izvukli iz kuće, napadali je i ponižavali pred drugim ljudima. Potom su je odveli do njenog domaćinstva, gdje se nasilje nastavilo. Prema sudskom nalazu, preminula je od povreda nanijetih tupim predmetom i opekotina drugog i trećeg stepena.

Posebno uznemirava činjenica da se napad odigrao pred članovima zajednice, koji nisu intervenisali da je zaštite. Dijelovi napada snimljeni su mobilnim telefonom, a snimak je korišćen kao dokaz na suđenju.

Četvorica muškaraca – Mzubongile Manundu, Sithembiso Jalva, Sijabulela Manundu i Mlungisi Manundu – osuđena su za ubistvo i kažnjena efektivnom zatvorskom kaznom od 17 godina. Peti optuženi nije osuđen za ubistvo, već za optuživanje starice za vračanje i napad sa namjerom da joj nanese teške tjelesne povrede.

Sud je u presudi naveo da su sumnje u vračanje bile jedini razlog zbog kojeg je starica ubijena. Sudija je takođe ukazao na to da su počinioci postupali na osnovu glasina i neprovjerenih optužbi.

Ovi slučajevi pokazuju koliko opasno može da postane kada se strah, sujeverje i nečije lično uvjerenje pretvore u optužbu protiv drugog čovjeka.

Iza priča o činima, kletvama i navodnim natprirodnim silama ostali su ljudi koji su izgubili život, dok su njihovi napadači za zločine odgovarali pred sudom, prenosi Informer.