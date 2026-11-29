Autor:ATV redakcija
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Ruski predsjednik Vladimir Putin još nije donio odluku o putovanju u SAD radi učešća na samitu G20, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za RIA Novosti.
Samit G20 trebalo bi da se održi u Majamiju 14. i 15. decembra.
Državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je da je Vašington uputio poziv ruskom predsjedniku.
Putin je napomenuo da će njegova odluka o tome da li će putovati u Majami zavisiti od situacije unutar Rusije.
Napomenuo je i da će Rusija u svakom slučaju biti zastupljena na visokom nivou na samitu G20.
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