Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD za istim stolom: Počinju mirovni pregovori u Abu Dabiju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Delegacije Rusije i Ukrajine otputovale su u Abu Dabi, gdje danas počinju dvodnevni trilateralni mirovni pregovori u kojima učestvuju i Sjedinjene Američke Države.
Prije zvaničnog početka pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, specijalni predstavnici američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, održaće niz sastanaka sa ukrajinskim partnerima, kao i sa predstavnicima Evropske unije, NATO-a, Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će prva tačka dnevnog reda biti pitanje bezbjednosti Rusije, Ukrajine i regiona u cjelini.
Američki izaslanik Džared Kušner naglasio je da će na kraju biti neophodni direktni razgovori između Evrope i Rusije.
Region
Dvoje djece i odrasla osoba ostali zaglavljeni u snijegu: Dramatična akcija spasavanja
Američki predsjednik Donald Tramp ponovio je da su Moskva i Kijev blizu dogovora, dodajući da će prema tom sporazumu "Ukrajina malo promijeniti oblik", ali detalje tog plana nije iznosio.
Na posljednjim trilateralnim pregovorima, održanim u Ženevi u februaru, nije postignut značajniji napredak oko okončanja sukoba, ali diplomatski izvori ističu da su se geopolitičke okolnosti u međuvremenu znatno promijenile.
Svijet sa pažnjom prati dešavanja u Abu Dabiju, gdje bi dvodnevni susret diplomata mogao označiti prekretnicu u pregovorima o okončanju rata.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
10 h0
Svijet
10 h0
Svijet
10 h0
Svijet
11 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu