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Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD za istim stolom: Počinju mirovni pregovori u Abu Dabiju

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АТВ редакција
10.11.2026 07:15

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Abu Dabi
Foto: Tanjug/AP

Delegacije Rusije i Ukrajine otputovale su u Abu Dabi, gdje danas počinju dvodnevni trilateralni mirovni pregovori u kojima učestvuju i Sjedinjene Američke Države.

Prije zvaničnog početka pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, specijalni predstavnici američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, održaće niz sastanaka sa ukrajinskim partnerima, kao i sa predstavnicima Evropske unije, NATO-a, Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da će prva tačka dnevnog reda biti pitanje bezbjednosti Rusije, Ukrajine i regiona u cjelini.

Američki izaslanik Džared Kušner naglasio je da će na kraju biti neophodni direktni razgovori između Evrope i Rusije.

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Američki predsjednik Donald Tramp ponovio je da su Moskva i Kijev blizu dogovora, dodajući da će prema tom sporazumu "Ukrajina malo promijeniti oblik", ali detalje tog plana nije iznosio.

Na posljednjim trilateralnim pregovorima, održanim u Ženevi u februaru, nije postignut značajniji napredak oko okončanja sukoba, ali diplomatski izvori ističu da su se geopolitičke okolnosti u međuvremenu znatno promijenile.

Svijet sa pažnjom prati dešavanja u Abu Dabiju, gdje bi dvodnevni susret diplomata mogao označiti prekretnicu u pregovorima o okončanju rata.

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Abu Dabi

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Amerika

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