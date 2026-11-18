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Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite/Tanjug

Poslanici Demokratske stranke u američkom Predstavničkom domu predložili su Hakima Džefriza za kandidata za funkciju predsjednika Predstavničkog doma.

"Predstavnici demokrata predlažu Džefriza za predsjednika Predstavničkog doma u 120. sazivu Kongresa", navodi se u saopštenju. Ukoliko bude odobrena njegova kandidatura, Džefriz će postati prvi tamnoputi Amerikanac na funkciji predsjednika Predstavničkog doma kada Kongres počne sa radom u januaru naredne godine. Trenutno je na funkciji predsjednika Predstavničkog doma republikanac Majk Džonson.

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