Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Poslanici Demokratske stranke u američkom Predstavničkom domu predložili su Hakima Džefriza za kandidata za funkciju predsjednika Predstavničkog doma.
"Predstavnici demokrata predlažu Džefriza za predsjednika Predstavničkog doma u 120. sazivu Kongresa", navodi se u saopštenju.
Ukoliko bude odobrena njegova kandidatura, Džefriz će postati prvi tamnoputi Amerikanac na funkciji predsjednika Predstavničkog doma kada Kongres počne sa radom u januaru naredne godine.
Trenutno je na funkciji predsjednika Predstavničkog doma republikanac Majk Džonson.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu