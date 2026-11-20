U Italiji je za danas proglašen štrajk na nacionalnom nivou, zbog čega se očekuje poremećaj u radu škola, bolnica i lokalnog prevoza, a radnici i studenti počeli su da marširaju u desetinama gradova zahtijevajući veće plate, niže troškove života i veću socijalnu zaštitu.

Panirano je da jednodnevni štrajk, koji je organizovao najveći italijanski sindikat "CGIL", bude praćen demonstracijama u više od 100 gradova, od Milana i Torina na sjeveru do Napulja, Palerma i Rima.

Demonstranti su nezadovoljni zbog stagnacije plata, rasta troškova života i, kako su organizatori naveli, neuspjeha Vlade u jačanju javnih službi i zaštiti radnika, prenosi Srna.

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Akcija radnika poklopila se sa Međunarodnim danom mobilizacije studenata. Studentska organizacija planira demonstracije u više od 45 italijanskih gradova, prenio je AP.

Studentske grupe su se pridružile radnicima i pozvale na veća ulaganja u obrazovanje, mjere za ublažavanje krize troškova života i primjenu politike usmjerene na smanjenje nejednakosti.