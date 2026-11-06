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Foto: Pexels/ Jarod Barton

Glavni grad Češke je djelimično ostao bez struje, javila je novinska agencija ČTK pozivajući se na portparola "Praške energetike" Karela Hanzelku.

On je naveo da je nestanak struje pogodio lijevu obalu rijeke Vltave, uglavnom okruge Prag pet i Prag šest. Prema njegovim riječima, češki parlament je bio primoran da prekine sjednicu zbog nestanka struje. Hanzelka je napomenuo da je nestanak struje uzrokovan kvarovima na trafostanicama "Červeni vrh" i "Zapad", ali da će snabdijevanje u gradu uskoro biti obnovljeno, prenosi Srna.

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