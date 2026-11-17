Dvanaestogodišnji dječak hospitalizovan je u teškom stanju u bolnici u grčkom gradu Volosu nakon što je popio veliku količinu alkohola. Zbog ovog slučaja uhapšeni su njegovi roditelji, a policija ispituje kako je dijete došlo do alkoholnih pića, prenosi „Prototema“.

Dječak je u bolnicu prevezen iz mjesta Argalasti, na poluostrvu Pelion, u jugoistočnom dijelu grčke regije Tesalija.

Prema nezvaničnim informacijama, dvanaestogodišnjak je navodno popio najmanje sedam čaša votke, kao i dva energetska pića.

Nakon konzumiranja velike količine alkohola njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo, zbog čega je hitno prevezen u bolnicu u Volosu, gdje je zadržan na liječenju.

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Uhapšeni roditelji, policija istražuje porijeklo alkohola

Roditelji dječaka uhapšeni su nakon incidenta, a policija ispituje okolnosti pod kojima je dijete došlo do alkohola.

Posebno se istražuje da li je dvanaestogodišnjak sam kupio alkohol u prodavnici pića, kao i da li je prilikom kupovine provjeravana njegova starost, prenosi GlasSrpske.