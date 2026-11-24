Četvorogodišnji dječak iz američke savezne države Ohajo slučajno je pucao u sebe i preminuo nakon što su ga tetka i njen partner ostavili samog u stanu u kojem se nalazilo napunjeno vatreno oružje i droga, tvrdi policija.

Kameron Sanders (25) i Cekaja Miler (22) uhapšeni su u četvrtak nakon što je njihov četvorogodišnji sestrić, Siotej Miler Mlađi, izgubio život kada je pronašao pištolj ispod kreveta u stanu u Sinsinatiju.

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Sanders je optužen po šest tačaka, uključujući ubistvo iz nehata, ugrožavanje bezbjednosti djeteta, trgovinu drogom i nelegalno posjedovanje oružja, pokazuju sudski dokumenti.

Tragičan događaj

Kameron Sanders i njegova partnerka suočavaju se sa optužbama nakon što je njihov četvorogodišnji sestrić smrtno ranjen iz vatrenog oružja.

Miler je optužena po dvije tačke za ugrožavanje bezbjednosti djeteta i jednoj tački za trgovinu drogom.

Pucnjava se dogodila oko 19 časova u četvrtak, dok su Sanders i Miler čuvali Sioteja i njegovog jednogodišnjeg brata.

Prema riječima detektiva policije u Sinsinatiju Toda Grina, koje prenosi Dejli Mejl par je navodno ostavio dječake same da gledaju televiziju.

Dječak je tada pronašao napunjen pištolj ispod kreveta i počeo da se igra njime. U jednom trenutku uperio je oružje u sebe i povukao obarač, navela je policija.

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Sanders i Miler su odmah odvezli dječaka u bolnicu, gdje je ubrzo proglašen mrtvim.

Tokom pretresa stana istražioci su navodno pronašli više od 90 grama kokaina, kao i najmanje još jedno neregistrovano vatreno oružje.

Prema pisanju lokalne televizije, komšinica je kasnije pronašla jednogodišnjeg dječaka kako sam luta hodnikom zgrade, prekriven krvlju.

Policija je u kuhinjskom ormariću, pored dijela zaplijenjene droge, pronašla još jedan pištolj koji takođe nije bio obezbijeđen, navodi se u sudskim dokumentima koje citira Dejli Mejl.

Advokat Cekaje Miler tvrdi da njegova klijentkinja nije znala da se u stanu nalaze oružje i droga. Međutim, policijska dokumentacija pokazuje da je ona ranije vlastima rekla da njen partner poseduje pištolj.

Latoja Dejvis, komšinica koja je pomogla mlađem dječaku, rekla je da nije čula pucanj, već da je na događaj upozorila vika ljudi.

"Izašla sam na balkon i vidjela bebu koja se nije pomjerala", ispričala je Dejvis za WLWT.

Kako je navela, odmah je reagovala, otrčala do mjesta događaja bez jakne i obuće i pozvala hitnu pomoć.

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Nakon što je četvorogodišnjak odvezen u bolnicu, Dejvis je shvatila da je njegov jednogodišnji brat i dalje ostao bez nadzora. Kako je ispričala, brinula je o njemu više od pet sati.

Sanders i Miler su pritvoreni u pritvorskom centru okruga Hamilton. Kaucija za Sandersa određena je na 82.500 dolara, dok je za Miler iznosila 40.000 dolara.

Pored optužbi povezanih sa smrću dječaka i trgovinom drogom, Sanders se suočava i sa dodatnom optužbom za nezakonito posjedovanje vatrenog oružja.

Njih dvoje trebalo bi ponovo da se pojave pred sudom 30. novembra.

(Telegraf.rs)