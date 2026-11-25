Dvanaestogodišnja djevojčica porodila se carskim rezom u bugarskom gradu Montana i na svijet donijela svoje prvo dijete. Posebnu pažnju izaziva podatak da je sa ocem bebe, koji ima 16 godina, živjela zajedno već tri godine.

Djevojčica se porodila u bolnici "Dr Stamen Iliev", a prema riječima šefa Odjeljenja za akušerstvo i ginekologiju, doktora Zaharija Nikolova, njeno zdravstveno stanje nakon operacije je dobro.

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"Majka se osjeća dobro, kao da je treći postoperativni dan. Pokretna je i njegovana", rekao je Nikolov.

Ipak, ljekar je upozorio da trudnoća u tako ranom uzrastu nosi brojne zdravstvene rizike, a da izazovi ne prestaju samim porođajem. Posebno je ukazao na mogućnost razvoja postporođajne depresije, kojoj su adolescentkinje izložene u većoj mjeri, piše Telegraf.

Prema njegovim riječima, rizik od postporođajne depresije kod adolescentkinja koje se porode može dostići između 30 i 40 odsto. Hormonalne promjene, problemi sa dojenjem, nedostatak sna i stres mogu dodatno otežati prilagođavanje novoj životnoj situaciji.

"Kada se pojave problemi sa dojkama, dojenjem, stresom, nedostatkom sna i fiziološkim promjenama, odnosno naglim padom progesterona i estradiola, mogu se javiti anksioznost, plač i poteškoće u prilagođavanju", objasnio je Nikolov.

Beba i majka smještene u posebnu ustanovu

Slučaj je privukao pažnju nadležnih socijalnih službi, koje su pokrenule procjenu porodičnih okolnosti.

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Odsjek za zaštitu djece u Montani saopštio je da je nakon prijave hitno sazvan koordinacioni mehanizam za djecu žrtve nasilja. Sastanku su prisustvovali predstavnici tužilaštva, policije, Centra za javnu podršku i službe za zaštitu djece.

Odlučeno je da maloljetna majka zajedno sa bebom bude smještena u ustanovu koja pruža podršku majkama i djeci. Tamo će dobiti potrebnu zdravstvenu i socijalnu pomoć, kao i podršku u sticanju roditeljskih vještina.

Šef Odsjeka za zaštitu djece Svetlin Georgijev pojasnio je da je riječ o kompleksu u kojem se pružaju socijalne i zdravstvene usluge.

Dodao je i da u domu šesnaestogodišnjeg oca bebe postoji prostorija koja ispunjava uslove za život.

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Doktor Nikolov naveo je i da je tokom svoje karijere imao slučaj djevojčice koja se prvi put porodila sa svega 11 godina, a zatim ponovo dvije godine kasnije, kada je imala 13.

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Prema njegovim riječima, u Bugarskoj oko devet do deset odsto žena koje se porađaju ima manje od 18 godina.

Od približno 600 porođaja zabilježenih u bolnici u kojoj radi, oko 50 odnosilo se na maloljetnice. Među njima su bile tri četrnaestogodišnjakinje i jedna dvanaestogodišnjakinja.

Slučaj iz Montane ponovo je otvorio pitanje maloljetničkih trudnoća, ali i potrebe za pravovremenom zaštitom djece i uključivanjem zdravstvenih i socijalnih institucija.