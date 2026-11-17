Jedna porodica iz Sant Kugat del Valjesa, mjesta u blizini Barselone, doživjela je neprijatno iznenađenje kada je otkriveno šta se zapravo nalazilo u njihovom domu. Djevojčica je sa plaže donijela predmet za koji je vjerovala da je običan kamen, ali se ispostavilo da je riječ o ručnoj bombi.

Predmet je u kući proveo gotovo godinu dana, a opasnost je otkrivena tek kada je počeo da se raspada. Majka djevojčice primjetila je promjene, prišla neobičnom "kamenu" i pažljivije ga pregledala. Tada je shvatila da se u njihovom domu sve vrijeme nalazila eksplozivna naprava.

Srbija Oglasilo se tužilaštvo nakon pada djece na pokretnim stepenicama u "Galeriji"

Policija odmah reagovala, bombu preuzeli stručnjaci

Incident se dogodio 19. jula 2025. godine, kada je majka, nakon što je otkrila o čemu je riječ, odmah pozvala broj za hitne slučajeve 112.

Na lice mjesta stigli su pripadnici TEDAX-a, specijalizovane jedinice katalonske policije zadužene za uklanjanje eksplozivnih sredstava. Oni su bezbjedno preuzeli bombu i obavili potrebnu intervenciju.

Policija je o događaju obavijestila javnost i putem društvenih mreža.

Kamen na plaži vam možda djeluje privlačno, ali krije tajnu

Ovakvi pronalasci nisu toliko neuobičajeni na području Katalonije, gdje se i danas otkrivaju eksplozivna sredstva zaostala iz nekadašnjih ratova.

Prema podacima policijskog pregleda iz 2024. godine, tokom perioda od 12 godina prikupljena su ukupno 8.273 eksplozivna sredstva istorijskog porijekla.

Gradovi i opštine Civilna zaštita i GSS pokazali vrhunsku spremnost

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko naizgled bezazlen predmet pronađen u prirodi može predstavljati ozbiljnu opasnost. Zato je važno da se nepoznati predmeti koji liče na municiju ili eksplozivne naprave nikada ne dodiruju, pomjeraju ili donose kući, već da se odmah obavijeste nadležne službe.

(Ona.rs)