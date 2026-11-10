Djevojčica ubila mlađu sestru očevim pištoljem: Roditelji zatekli jeziv prizor

Petogodišnja djevojčica usmrtila je svoju mlađu sestru Oliviju Melo Moreiru nakon što je u porodičnoj kući pronašla očev napunjeni pištolj kalibra devet milimetara, koji je ostavio na kuhinjskom pultu. Tragedija se dogodila u nedjelju, 8. novembra, u Rio de Žaneiru u Brazilu.

Oliviju su na podu porodične kuće pronašli roditelji, dok su pored nje bile njene dvije sestre. Djevojčica je hitno prevezena u bolnicu, gdje su ljekari pokušali da je reanimiraju, ali joj, nažalost, nije bilo spasa.

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Prema navodima istražilaca, porodica je prethodne noći kasno otišla na spavanje jer je ulična zabava ispred njihove kuće trajala sve do šest sati ujutru.

Nakon završetka proslave, majka je primjetila da je garažna kapija širom otvorena i upozorila partnera. Otac je tada uzeo pištolj i sišao da provjeri da li je neko provalio u kuću.

Kada se uvjerio da nema uljeza, vratio se u krevet, ali je napunjeni pištolj, koji se i dalje nalazio u futroli, ostavio na kuhinjskom pultu.

Roditelji su se kasnije probudili zbog glasne buke i zatekli Oliviju na podu. Prema očevoj izjavi, njegova petogodišnja ćerka dotrčala je do njega i više puta ponovila: "Izvini, tata, izvini, tata".

Otac je dobrovoljno otišao u policijsku stanicu kako bi dao izjavu u svojstvu osumnjičenog, ali tada nije uhapšen, između ostalog i zbog saradnje sa istražiocima.

Policija je saopštila da bi mogao da se suoči sa postupkom zbog ubistva iz nehata, kao i zbog nepoštovanja propisa o bezbjednom čuvanju vatrenog oružja, jer nije spriječio dijete da dođe do pištolja. Istražioci nisu isključili ni mogućnost pokretanja postupka zbog ubistva sa umišljajem.

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Pištolj je zaplijenjen, a pripadnici odjeljenja za ubistva obavili su forenzički pregled porodične kuće Moreira. Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Prema dostupnim informacijama, otac je imao dozvolu za oružje i bio registrovan kao kolekcionar, sportski strijelac i lovac.

Njegov pravni tim odbio je da komentariše slučaj, navodeći da porodica u ovom izuzetno teškom i tragičnom trenutku ne želi da daje izjave.

(Telegraf.rs)