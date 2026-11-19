Tragovi filera pronađeni su u srcu, plućima, mozgu i bubrezima 33-godišnje Alis Veb, koja je preminula nakon nehirurškog povećanja zadnjice, poznatog kao brazilski lifting stražnjice (BBL).

Na istrazi o njenoj smrti u Velikoj Britaniji izneseno je da joj je Džordan Park, poznat pod nadimkom 'Kralj usana', tokom zahvata ubrizgao sedam puta veću količinu filera od one koju je naučio koristiti tokom obuke.

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Veb je bila kozmetičarka iz mjesta Voton-ander-Edž u Gloučesteršajru. Pozlilo joj je tokom estetskog zahvata koji je Park izvodio u septembru 2024. godine u kozmetičkom salonu smještenom u sklopu jedne kuće u Gloučesteru. Prevezena je u Kraljevsku bolnicu Gloučesteršajr, gdje je preminula u ranim jutarnjim satima narednog dana, javlja "Gardijan".

Ubrizgano 1.400 mililitara filera

Na saslušanju je Morgan Taunsend, snaha preminule, kroz suze ispričala da je Alis za zahvat platila 2.300 funti. Navela je da joj je Alis tokom procedure poslala fotografiju, nakon čega je bila šokirana količinom filera koji se koristio.

Prema njenim riječima, ubrizgano je 1.400 mililitara filera, uz veliku količinu lokalnog anestetika. Alis joj je potom poslala poruke: "O moj Bože – ubija" i "Bolno".

Članovima porote prikazan je i kratak videosnimak na kojem Park izvodi zahvat. Na snimku se smije dok ubrizgava filer i govori Alis: "Bravo!"

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Alana Kingston, bolničarka koja je pritekla u pomoć Alis nakon što se srušila, izjavila je da ju je iznenadilo što je Park djelovao nezainteresovano za ono što se dogodilo i da, prema njenom utisku, nije razumio ozbiljnost situacije. Dodala je da nije imao ni osnovne lične podatke o pacijentkinji, poput datuma rođenja ili kontakta za hitne slučajeve, te da joj je bilo neobično što nije došao u bolnicu.

Filer dospio u krvotok nakon oštećenja krvnog suda

Forenzički patolog Ministarstva unutrašnjih poslova Velike Britanije, dr Sttefan Lidbeter, rekao je da je u organima Alis Veb identifikovana hijaluronska kiselina, gelasta supstanca koja se koristi kao filer. Tragovi su pronađeni u plućima, mozgu, srcu, bubrezima i štitnoj žlijezdi, prenosi "Radiosarajevo".

Prema njegovom objašnjenju, filer je mogao dospjeti u njen organizam nakon što je tokom zahvata oštećen krvni sud.

Detektiv Adam Stejsi, koji je vodio istragu, rekao je da Park nije imao medicinske kvalifikacije. Dodao je da u Velikoj Britaniji ne postoji formalna obuka za izvođenje brazilskog liftinga zadnjice, već se tehnike prenose od jednog izvođača zahvata drugom.

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Stejsi je naveo da je jedan ljekar koji je ranije sarađivao s Parkom preporučio korištenje 100 mililitara filera u svakoj strani zadnjice. Međutim, tokom zahvata na Alis Veb upotrijebljeno je ukupno 1.400 mililitara.

Policija istraživala i druge slučajeve

Tokom istrage navedeno je i da je Parku bilo zabranjeno izvođenje brazilskog liftinga zadnjice na području Salforda, u širem području Mančestera, te u Dadliju u Vest Midlandsu, zbog zabrinutosti za sigurnost njegovih metoda. Uprkos tome, mogao je nastaviti obavljati zahvate na drugim lokacijama.

Policija je navela da je pronašla i brojne druge osobe koje su imale negativna iskustva nakon tretmana koje je izvodio Park.

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"To je neregulisana industrija. Bili smo uvjereni da imamo slučaj ubistva iz nehata zbog grubog nemara", izjavio je Stejsi na saslušanju.

Policijski službenici planirali su ponovo razgovarati s Parkom i postaviti mu dodatna pitanja o okolnostima smrti Alis Veb, ali je on preminuo ranije ove godine. Uzrok njegove smrti još nije poznat.

Istraga o smrti 33-godišnje žene se nastavlja.