Njemačka se danji i noću suočava sa hibridnim ratnim napadima, rekao je njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint.

Dobrint je naveo da Njemačku pogađaju hibridni ratni napadi, uključujući špijunažu, sabotažu i kibernetičke napade.

"Njemačka je danonoćno pod napadom, tajno i iz sjenke", rekao je Dobrint za list "Bild".

On je dodao da organizatori hibridnih napada koji djeluju "iz sjenke" namjeravaju da nanesu štetu njemačkoj infrastrukturi, da podijele njemačko društvo i potkopaju povjerenje u vladu.

Od početka godine njemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova zabilježilo je 285 krivičnih djela koja uključuju špijunažu, podsjeća "Bild".

Ministarstvo je, takođe, prijavilo 216 sabotaža na objektima željezničke i energetske infrastrukture.

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Dobrint je u julu upozorio na naglo povećanu prijetnju od napada na njemačke infrastrukturne objekte, kao i na pojedince i agencije u zemlji. Napomenuo je da se rizik od terorističkih napada u Njemačkoj ne može isključiti, prenosi Srna.

Ruski predsjednik Vladimir Putin više puta je rekao da zapadni političari redovno plaše svoj narod izmišljenom ruskom prijetnjom kako bi promovisali militarizaciju i odvukli pažnju od domaćih problema.