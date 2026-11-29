Autor:ATV redakcija
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Njemačka se danji i noću suočava sa hibridnim ratnim napadima, rekao je njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint.
Dobrint je naveo da Njemačku pogađaju hibridni ratni napadi, uključujući špijunažu, sabotažu i kibernetičke napade.
"Njemačka je danonoćno pod napadom, tajno i iz sjenke", rekao je Dobrint za list "Bild".
On je dodao da organizatori hibridnih napada koji djeluju "iz sjenke" namjeravaju da nanesu štetu njemačkoj infrastrukturi, da podijele njemačko društvo i potkopaju povjerenje u vladu.
Od početka godine njemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova zabilježilo je 285 krivičnih djela koja uključuju špijunažu, podsjeća "Bild".
Ministarstvo je, takođe, prijavilo 216 sabotaža na objektima željezničke i energetske infrastrukture.
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Dobrint je u julu upozorio na naglo povećanu prijetnju od napada na njemačke infrastrukturne objekte, kao i na pojedince i agencije u zemlji. Napomenuo je da se rizik od terorističkih napada u Njemačkoj ne može isključiti, prenosi Srna.
Ruski predsjednik Vladimir Putin više puta je rekao da zapadni političari redovno plaše svoj narod izmišljenom ruskom prijetnjom kako bi promovisali militarizaciju i odvukli pažnju od domaćih problema.
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