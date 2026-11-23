Klimatski fenomen El Ninjo donio je rekordno visoke temperature ove godine i nastaviće da utiče na klimu i narednih mjeseci. Super El Ninjo nastavio je da jača, a pojedini stručnjaci navode da ovaj fenomen sada ulazi na potpuno nepoznatu teritoriju i da prerasta u mega El Ninjo, koji je još snažniji i opasniji.

Moćni klimatski obrazac vjerovatno će uticati na temperature i padavine širom svijeta u narednim mjesecima, piše „Dejli mejl“.

Mnogi su na Pacifiku već osjetili kakav haos donosi veoma snažan El Ninjo, a pojedini stručnjaci su još ranije upozoravali da bi mogao da odnese više od 850.000 života. U svijetu koji je već pogođen klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem, on bi mogao da ima i razorne posljedice po živi svijet, jer narušava vode bogate hranljivim materijama koje podržavaju lanac ishrane u tom regionu, ostavljajući morske lavove, morske ptice, pingvine i morske iguane u borbi za pronalaženje dovoljno hrane.

„Anomalija od plus 10 stepeni Celzijusovih u temperaturi površine mora u blizini Galapagosa i uz obalu Perua. Ovo je sada mega El Ninjo“, napisao je na Iksu američki meteorolog dr Rajan Mauži, uz mapu koja prikazuje ogroman pojas izuzetno tople vode koji se proteže duž ekvatorijalnog Pacifika, od obale Južne Amerike ka centralnom Tihom okeanu.

„Dejli mejl“ navodi da, iako mapa prikazuje dio Pacifika u kojem je temperatura mora 10 stepeni viša od uobičajene, temperatura nije toliko porasla u cijelom ovom okeanu.

Naučnici već mjesecima upozoravaju da bi rekordni El Ninjo mogao da bude katastrofalan u mnogim dijelovima svijeta. Iz Svjetske meteorološke organizacije (VMO) nedavno su upozorili da „El Ninjo ne donosi novu toplotu planeti, već oslobađa toplotu iz okeana, koji su topliji nego ikada, pa ima više toplote raspoložive za oslobađanje“.

„Mi pojačavamo klimatske promjene, a El Ninjo će djelovati kao multiplikator rizika. Toplotni talasi, tropski cikloni i olujne kiše jačaju brže nego što su nas istorijske polazne osnove pripremile“, rekla je nedavno Seleste Saulo, generalna sekretarka VMO.

El Ninjo i njegova hladnija „sestra“ La Ninja predstavljaju dvije faze prirodnog klimatskog obrasca u tropskom Pacifiku, poznatog kao El Ninjo–južna oscilacija (ENSO). Peruanski i ekvadorski ribari skovali su termin El Ninjo („dječak“ ili „dijete Hristos“) u 19. vijeku zbog pojave neuobičajeno tople okeanske struje uz obalu, koja im je smanjivala ulov neposredno pred Božić. Naučnici su izabrali naziv La Ninja („djevojčica“) kao suprotnost El Ninju. Između ova dva događaja postoji „neutralna“ faza.

El Ninjo može da oslabi stalne pasatne vjetrove koji duvaju od istoka ka zapadu preko tropskog Pacifika, utičući na vremenske prilike kroz promjene u kretanju tople vode širom ovog ogromnog okeana. Ovo slabljenje zagrijava obično hladnije centralne i istočne dijelove okeana, mijenjajući padavine iznad ekvatorijalnog Pacifika i obrasce vjetrova širom svijeta. Višak toplote na površini Pacifika oslobađa energiju u atmosferu, koja može privremeno da podigne globalne temperature, zbog čega su godine El Ninja često među najtoplijima u istoriji.

(Telegraf)