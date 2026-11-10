Dogovor je postignut: Važan rezultat pregovora u Abu Dabiju

Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija postigle su dogovor o velikoj razmjeni zarobljenika u bliskoj budućnosti, tokom prve runde trilateralnih pregovora održanih 10. novembra u Abu Dabiju, prenosi „Ukrajinska pravda“.

„Nakon prvog dana trilateralnih pregovora, rad naše delegacije donio je važan rezultat: postignut je dogovor o velikoj razmjeni zarobljenika u bliskoj budućnosti“, izjavio je izvor blizak ukrajinskoj delegaciji.

Prva runda pregovora delegacija Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju je završena, a razgovori su, prema navodima izvora „Ukrajinske pravde“, obuhvatili bezbjednosne garancije, ruske zahtjeve, kao i pitanje budućnosti nakon završetka rata.

Ukrajinsku delegaciju predvodi Rustem Umerov, šef Spoljne obavještajne službe Ukrajine. U njenom sastavu su i Kirilo Budanov, šef kabineta predsjednika Ukrajine, David Arahamija, lider poslaničke grupe stranke „Sluga naroda“, Sergej Kislica, prvi zamjenik šefa kabineta predsjednika, kao i Vadim Skibicki, zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, prenosi Srna.