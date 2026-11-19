Lideri Rusije, Kine i SAD, Vladimir Putin, Si Đinping i Donald Tramp, istakli su da u nuklearnom ratu ne može biti pobjednika, navodi se u deklaraciji objavljenoj nakon trilateralnog sastanka u Šendženu.

„Trojica šefova država ponovo su potvrdila da u nuklearnom ratu ne može biti pobjednika i da on nikada ne smije biti pokrenut. Tri zemlje će voditi dijalog kako bi smanjile nuklearne rizike i spriječile širenje nuklearnog oružja“, navodi se u saopštenju.

Sastanak Putina, Trampa i Sija

Trojica šefova država napominju da su princip saglasnosti država i poštovanja imuniteta državnih zvaničnika fundamentalni i slažu se da Međunarodni krivični sud i druga slična tijela ne bi trebalo da zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja.

„Šefovi država Rusije i Sjedinjenih Država izrazili su zahvalnost Kini na organizovanju i održavanju ovog istorijskog trilateralnog samita. Trojica šefova država razmijenila su mišljenja o aktuelnoj međunarodnoj situaciji i izrazila posvećenost održavanju strateške stabilnosti i međunarodne bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN, Rusija, Kina i Sjedinjene Države izrazile su posvećenost reformi UN kako bi mogle efikasnije da odgovore na globalne izazove i ispune svoju osnovnu misiju očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti.

Osim toga, tri zemlje planiraju da povećaju proizvodnju i snabdijevanje rafinisanim naftnim derivatima u korist svih zemalja, a potvrdile su važnost stabilnog snabdijevanja energijom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, predsjednik Narodne Republike Kine Si Đinping i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastali su se u Šendženu 19. novembra 2026. godine.