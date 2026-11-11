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Dojave o bombama: Desetine škola evakuisane nakon prijetećih mejlova

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АТВ редакција
11.11.2026 13:07

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Policija automobil Italija
Foto: kay de vries/Pexels

Desetine škola u Italiji su evakuisane nakon što su putem elektronskih poruka dobile dojave o bombama, javila je novinska agencija ANSA, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa situacijom.

Policija je poslata u pogođene škole i u toku su bezbjednosni pretresi nakon evakuacije učenika i nastavnika.

Kako javljaju mreže RAI i Skaj TG24, imejlove je potpisao "Mihail Andropov", što je isto ime koje se koristi u višestrukim prijetnjama bombom poslatim avio-kompanijama koje su rezultirale preusmjeravanjem letova širom Evrope, ali su se pokazale kao lažne.

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Prošle sedmice dogodio se sličan incident kada je 280 direktora škola u zemlji dobilo imejlove sa upozorenjima.

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Tagovi :

Italija

dojava o bombi

Škola

evakuacija

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