U jednoj crkvi u regionu Algau, zbog neispravnog sistema za grijanje, 19 osoba otrovano je ugljen-monoksidom. Četiri osobe bile su u teškom stanju, izjavio je portparol nadležne službe za hitne intervencije.

Velika akcija spasavanja odigrala se u Bad Gronebahu, u okrugu Unteralgau, u Bavarskoj. Policija iz Kemp tena saopštila je za Bild da je oko 10.50 časova primljen poziv iz kapele zamka.

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Djetetu pozlilo tokom bogosluženja

Tokom bogosluženja Svešteničkog bratstva Svetog Petra, jednom djetetu je pozlilo, saopštio je Bavarski Crveni krst (BRK). Kada su spasilačke ekipe stigle na lice mjesta, i drugi posjetioci vjerske službe žalili su se na zdravstvene tegobe. Mjerni uređaj registrovao je prisustvo ugljen-monoksida.

Portparol Bavarskog Crvenog krsta Sohrab Taheri-Sohi izjavio je za Bild: "Mogu da potvrdim da je sprovedena velika akcija spasavanja i da je pogođeno više od 50 osoba."

Na lice mjesta upućeno je nekoliko vatrogasnih vozila i ambulantnih kola. Pretpostavlja se da je došlo do curenja gasa

Angažovani i helikopteri hitne pomoći

Na pitanje Bilda, policija je saopštila da ima 19 povrijeđenih, među kojima je najmanje dvoje djece. Portparol u tom trenutku nije mogao da iznese konkretne podatke o težini povreda.

Povrijeđeni su najprije prevezeni u vatrogasni dom, gdje im je ukazana pomoć, piše list Allgäuer Zeitung. Prema podacima Bavarskog Crvenog krsta, njih 16 prevezeno je u bolnice radi daljeg liječenja i pregleda.

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Dvije osobe prevezene su helikopterom hitne pomoći, ali ne zbog težine povreda, već zato što se helikopter već nalazio na licu mjesta, naglasio je Crveni krst.

Prema rezultatima pregleda, povrijeđeni su, srećom, imali samo lakše povrede ili blaže zdravstvene tegobe. Niko nije teško povrijeđen, a naročito niko nije bio životno ugrožen.

Intervencija je trajala do poslijepodnevnih časova. Policija trenutno sumnja da je uzrok incidenta curenje ugljen-monoksida. Otrovni gas mogao je da iscuri iz neispravnog sistema za grijanje.

Ugljen-monoksid (CO) je otrovan gas bez boje, mirisa i ukusa, koji, između ostalog, nastaje usljed nepotpunog sagorijevanja. Kada se udahne, preko pluća dospijeva u krv i snažno se vezuje za hemoglobin, crveni krvni pigment.

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Zbog toga krv postepeno gubi sposobnost da prenosi kiseonik do organa i tkiva. Teško trovanje ugljen-monoksidom može dovesti do gubitka svijesti, trajnih oštećenja, a u najgorem slučaju i do smrti.

(Telegraf.rs)