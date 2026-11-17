Papu Lava XIV pogodila je u oko brojanica koju je bacio jedan vjernik dok se poglavar Rimokatoličke crkve vozio papamobilom ulicama Lime, glavnog grada Perua.

Brojanica, bačena iz mase ljudi koji su pozdravljali papu, udarila ga je u oko, zbog čega se od bola uhvatio za lice.

Video-snimak jučerašnjeg incidenta prikazuje papu kako potom trlja pogođeno oko.

Brojanica se sastoji od 59 perlica, raspeća i centralnog medaljona. Koristi se za osnovne rimokatoličke molitve, uključujući molitvu Gospodnju, Zdravo Marijo i Apostolsko vjerovanje.

„Dejli telegraf“ navodi da je 71-godišnji papa bio na putu ka mjestu održavanja oproštajne mise u vazduhoplovnoj bazi Las Palmas, posljednjeg dana 12-dnevne turneje po Južnoj Americi.

Oko milion ljudi prisustvovalo je posljednjoj papinoj misi u Peruu, zemlji koju je Lav XIV opisao kao svoju drugu otadžbinu.

Njegova turneja obuhvatila je Urugvaj i Argentinu, ali je posjeta Peruu bila posebno značajna.

Papa je proveo skoro 20 godina u toj zemlji, uključujući deceniju u sjevernom gradu Čiklajo, gdje je služio kao pastor poznat pod imenom Padre Roberto.

Iako je rođen u Čikagu, papa je proveo četiri decenije putujući i živeći u Peruu, nakon što je tamo stigao 1985. godine kao 29-godišnji avgustinski misionar.

On je prvi američki papa i prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji ima peruansko državljanstvo.

U ponedjeljak su desetine hiljada Peruanaca došle da ga pozdrave. Mnogi su nosili transparente u njegovu čast, a papa je šest od 12 dana boravka u regionu posvetio posjeti Peruu.

Britanski list navodi da je papa pokazao izuzetnu izdržljivost tokom putovanja, s obzirom na to da je 13. oktobra operisan zbog raka pluća.

U Argentini je Lav XIV oštro kritikovao Havijera Mileija, desničarskog predsjednika te zemlje, zbog mjera štednje i smanjenja socijalnih programa.

„Ekonomija mora da bude u službi naroda, a ne da ljudi budu u službi ekonomije“, kazao je papa.

(Kurir)