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Foto: Tanjug/Varna Regional Administration via AP

Tanker za tečni naftni gas potonuo je u blizini bugarske obale u Crnom moru, a u toku je akcija potrage i spasavanja posade, saopšteno je iz bugarskog Ministarstva odbrane.

Brod koji plovi pod liberijskom zastavom "Gas haski" uputio je poziv u pomoć rano jutros. Tanker je kasnije potonuo na oko 80 kilometara od bugarskog priobalnog grada Bjale, navodi se u saopštenju, prenosi Srna.

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