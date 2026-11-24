Dvadeset pet talaca zadržano je u supermarketu u kolumbijskom gradu Kartahena, izjavio je predsjednik Abelardo de la Esprijela i dodao da su raspoređene vojne i policijske snage.

Pet starijih žena koje su bile među taocima ranije su puštene, rekao je Esprijela.

Incident je počeo kada je grupa ljudi pokušala da preuzme kontrolu nad oklopnim vozilom koje je prevozilo novac iz tržnog centra.

"Operatori kamera za nadzor obavijestili su policiju putem dugmeta za paniku, a napadači su se potom sklonili u supermarket", rekao je Esprijela.

🔴 #URGENTE | Violencia en Colombia: Hombres armados mantienen rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias tras un asalto frustrado, lo que llevó a la Aeronáutica Civil a suspender los aterrizajes en el aeropuerto local. https://t.co/NiBj6cUfpL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 24, 2026

Ispred objekta u naselju La Kasteljana raspoređeni su teško naoružani vojnici i policija.

Predsjednik Kolumbije obratio se naciji iz grada Viljavisensio, gdje je otputovao nakon napada automobilom bombom na jedan Vladin objekat, prenosi Srna.