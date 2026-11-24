Maskirani napadač upao je na sjednicu odborničke grupe Zelenih u njemačkom gradu Šverteu i upotrebio biber-sprej, usljed čega je osam osoba povrijeđeno, saopštila je danas policija u Dortmundu.

Jedna osoba prevezena je u bolnicu, dok je sedam zadobilo lakše povrede, prenio je regionalni javni servis WDR.

Osumnjičeni je pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policije.

Policijski službenici tragaju za njim i saslušavaju svjedoke.

- Ovdje imamo posla sa djelom koje je vrlo vjerovatno politički motivisano. Sve ukazuje na to - rekao je portparol policije.

Na naljepnici zalijepljenoj na staklu stranačke kancelarije piše „Bolje mrtav nego crven“.

Policija istražuje da li je ova nalepnica povezana sa napadom.

Zeleni iz Švertea naveli su u saopštenju da su zaprepašteni nasiljem.

- Teže posljedice spriječene su samo zahvaljujući hrabroj intervenciji jednog člana odborničke grupe. Odustajanje nije opcija - poručili su Zeleni.

(Informer)