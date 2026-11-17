Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je da iranski raketni, teroristički i nuklearni programi predstavljaju prijetnju ne samo Izraelu već i Evropi.

On je to izjavio tokom zajedničkog obraćanja sa premijerom Češke Andrejem Babišem, koji boravi u posjeti Jerusalimu, ističući istovremeno značaj odbrambene saradnje dvije zemlje, prenosi „Tajms of Izrael“.

„Iranske rakete ne zaustavljaju se na granicama Izraela. Isto važi i za iranski terorizam. Ni njegove nuklearne ambicije ne poznaju granice. Evropa nije posmatrač. Evropa je meta“, rekao je Netanjahu na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka dvije vlade.

Netanjahu kritikovao evropske vlade

Netanjahu je pohvalio Prag zbog podrške Izraelu, istovremeno kritikujući druge evropske vlade zbog njihovog stava prema izraelskim vojnim operacijama.

„Neki u Evropi radije osuđuju Izrael nego što se suprotstavljaju terorizmu“, rekao je Netanjahu, dodajući da Češka „odbija da miješa dobro i zlo“.

Izraelski premijer tvrdi da je svojim vojnim uspjesima „promijenio lice Bliskog istoka“ nakon napada koje je Hamas predvodio 7. oktobra 2023. godine.

Među tim uspjesima naveo je i operacije protiv iranskog nuklearnog programa i programa balističkih raketa, istovremeno priznajući da „posao još nije završen“.

„Zajedno, sa drugima za koje se nadam da će nam se pridružiti, branićemo našu zajedničku civilizaciju. Upravo je to ono što je zaista na kocki“, rekao je Netanjahu.

Češka zainteresovana za proširenje vojne saradnje

Babiš je, sa svoje strane, izrazio interesovanje za proširenje odbrambene saradnje sa Izraelom, pohvalivši izraelsku tehnologiju protivvazdušne odbrane i iskustvo stečeno na bojnom polju.

Češki premijer sastaće se tokom boravka u Izraelu i sa predsjednikom stranke Jašar Gadijem Ajzenkotom, kojem je povjeren zadatak da formira narednu vladajuću koaliciju, kao i sa drugim visokim izraelskim zvaničnicima, rekao je za „Tajms of Izrael“ izvor upoznat sa tim pitanjem.

(Kurir)