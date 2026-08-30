Drogirani maloljetnik zabio se vozilo u državljanina BiH

U policijskoj potjeri koja se dogodila tokom noći u austrijskom gradu Ridu, teško je povrijeđen 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine nakon što je u njegov automobil direktno udario 15-godišnji Rumun koji je bježao od patrole pod dejstvom droge.

Sve je započelo kada je patrola policije pokušala da zaustavi automobil u centru grada radi redovne kontrole. Za volanom se nalazio 15-godišnji državljanin Rumunije koji je ignorisao policijske znakove, naglo se polukružno okrenuo i velikom brzinom počeo da bježi ka centru.

Bježeći od policijskih vozila, maloljetni vozač je na raskrsnici Bruknerove ulice i Lubergase pokušao brzinski da obiđe automobil ispred sebe. U tom trenutku, 35-godišnji državljanin BiH, koji živi u okrugu Rid, već je započeo uredno skretanje ulijevo.

Došlo je do silovitog sudara, a od snage udara oba automobila su izletjela sa puta i završila u obližnjem dvorištu.

Policajci su odmah pružili prvu pomoć povrijeđenom državljaninu BiH do dolaska ekipe hitne pomoći. On je sa teškim tjelesnim povredama prebačen u bolnicu u Ridu, dok je 16-godišnji suvozač iz vozila maloljetnog Rumuna zadobio samo lakše povrede.

Policija je odmah nakon nesreće posumnjala da je 15-godišnji vozač pod dejstvom opijata. Testiranjem je potvrđeno prisustvo THC-a (kanabisa) u organizmu, a daljim kliničkim pregledom utvrđeno je da je bio potpuno nesposoban za vožnju. Prilikom pretresa automobila pronađen je i pribor za usitnjavanje kanabisa, te je protiv maloljetnika podneseno više prijava, prenosi TIPS.at.