Dvojica bečkih policajaca završila su u bolnici nakon hapšenja 27-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen da je prethodno tukao svoju 52-godišnju partnerku i prijetio joj smrću.

Incident se dogodio u ponedjeljak, 23. novembra, oko 11:30 sati u bečkom okrugu Rudolfsheim-Funfhaus, saopštila je policija. Na intervenciju su izašli policajci iz stanice Storčengase.

Prema navodima policije, između 27-godišnjaka i partnerke izbila je svađa zbog novčanih dugova. Sumnja se da je tokom svađe povrijedio partnerku udarajući je rukama i nogama te joj zaprijetio da će je ubiti. Alkotest je pokazao da je imao 1,2 promila alkohola u krvi.

Dok su policajci provjeravali njegov identitet, muškarac je postajao sve agresivniji. Na kraju je, kako navodi policija, policajce napao udarcima koljenom, šakama i nogama, nakon čega je uhapšen.

Hapšenju se žestoko opirao, a pritom su povrijeđena obojica policajaca. Nakon intervencije morali su na liječenje u bolnicu i nisu mogli nastaviti smjenu.

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Protiv 27-godišnjaka izrečene su zabrana ulaska u stan i prilaska partnerki te privremena zabrana posjedovanja oružja. Na saslušanju je negirao da je partnerku udarao ili joj prijetio.

Po nalogu bečkog tužilaštva pušten je na slobodu, a protiv njega je podnesena krivična prijava.

Prema austrijskom zakonu, policijska zabrana ulaska i prilaska traje dvije sedmice, a osumnjičeni se ne smije približiti stanu ni ugroženoj osobi na manje od 100 metara.

Osobe protiv kojih je izrečena takva mjera moraju proći i najmanje šest sati obaveznog savjetovanja o prevenciji nasilja, navodi austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi Kliks.