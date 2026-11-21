Mnoge je potresla vijest o tragičnoj smrti Harisa Kovača (1995–2026), mladog Zeničanina koji je u petak, 20. novembra, izgubio život u nesreći na jednom gradilištu u Švajcarskoj. Iza njega su ostali supruga i dvoje djece, porodica, prijatelji i brojni sugrađani koji se od njega opraštaju potresnim porukama.

Haris je bio mnogo više od vrijednog mladog čovjeka koji je svojim radom nastojao osigurati bolju budućnost porodici. Bio je uzoran sin, suprug i otac, predan vjeri, prijateljima i zajednici u kojoj je odrastao. Njegovi sugrađani pamte ga kao skromnog, poštenog i uvijek nasmijanog čovjeka, spremnog pomoći svakome kome je pomoć bila potrebna, piše Zenit.ba.

Posebno emotivnim riječima od njega su se oprostili stanovnici Gorice, naselja kojem je Haris bio izuzetno privržen.

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"Otišao je jedan od nas, a s njim je otišao i dio naše Gorice", poručili su iz Mjesne zajednice Gorica.

U oproštajnoj poruci istaknuli su njegovu dobrotu, odgoj, skromnost i nesebičnu spremnost da učestvuje u svemu što je bilo korisno za komšije i lokalnu zajednicu, prenosi RadioSarajevo.

"Bio si mladić kakvog svaka zajednica može samo poželjeti. Odgojen, skroman, uvijek nasmijan, istinski privržen vjeri, ljudima i svom komšiluku", naveli su iz MZ Gorica, poručivši da ga njegovo naselje nikada neće zaboraviti.