Dva tankera naišla su na mine u Ormuskom moreuzu, saopšteno je iz pres-službe Revolucionarne garde Irana.

U saopštenju se navodi da se radi o supertankeru koji je prevozio više od dva miliona barela nafte i brodu koji je prevozio tečni gas, prenio je TASS.

Prema navodima Garde, supertanker je naišao na minu u zapadnom dijelu moreuza, dok se drugo plovilo kretalo južnom rutom. Plovila su pratili američki lovci i druge letjelice, prenosi Srna.