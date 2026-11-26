Autor:ATV redakcija
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Dva tankera naišla su na mine u Ormuskom moreuzu, nakon čega su se zapalili, saopštila je Iranska revolucionarna garda.
Jedan od brodova je supertanker koji prevozi više od dva miliona barela nafte.
U saopštenju je navedeno da su kršeći propise tankeri naletjeli na pomorske mine sjeverno od omanske luke El Hasab.
Promet brodova kroz Ormuski moreuz ozbiljno je ograničen od kada su SAD i Izrael pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana 28. februara.
Teheran je saopštio da će ograničenja u prometu ostati na snazi dok SAD ne ukinu pomorsku blokadu i sankcije Islamskoj Republici, prenosi Srna.
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