Dva tankera naišla su na mine u Ormuskom moreuzu, nakon čega su se zapalili, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Jedan od brodova je supertanker koji prevozi više od dva miliona barela nafte.

U saopštenju je navedeno da su kršeći propise tankeri naletjeli na pomorske mine sjeverno od omanske luke El Hasab.

Promet brodova kroz Ormuski moreuz ozbiljno je ograničen od kada su SAD i Izrael pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana 28. februara.

Teheran je saopštio da će ograničenja u prometu ostati na snazi dok SAD ne ukinu pomorsku blokadu i sankcije Islamskoj Republici, prenosi Srna.