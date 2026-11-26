Autor:ATV redakcija
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Dvojica Italijana poginula su u napadu dronom u Kuvajtu, javio je Rojters pozivajući se na izvor upućen u slučaj.
Izvor je rekao da je riječ o tehničarima njemačke namjenske kompanije "Rajnmetal".
Kuvajtsko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je vojska te zemlje otkrila više dronova u svom vazdušnom prostoru i opisalo to kao napad iz Irana, prenosi Srna.
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