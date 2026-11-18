Američki ekonomista i direktor Centra za održivi razvoj Univerziteta Kolumbija Džefri Saks izjavio je da je na samitu APEK-a razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o mogućnostima uspostavljanja nove bezbjednosne arhitekture u Evropi, koja bi podrazumijevala trajni mir i odustajanje od daljeg širenja NATO na istok.

Američki ekonomista i direktor Centra za održivi razvoj Univerziteta Kolumbija Džefri Saks izjavio je da je na samitu APEK-a razgovarao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o mogućnostima uspostavljanja nove bezbjednosne arhitekture u Evropi, koja bi podrazumijevala trajni mir i odustajanje od daljeg širenja NATO na istok.

"Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast da pozdravim predsjednika Putina i podelim svoja razmišljanja o novoj bezbjednosnoj arhitekturi Evrope, koja bi regionu donijela trajni mir i bezbjednost", rekao je Saks za RBK.

On je naveo da se i tokom nedavnih razgovora sa predstavnicima evropskih država i Sjedinjenih Američkih Država zalagao za povratak principu nedjeljive bezbjednosti, prema kojem nijedna zemlja ne bi trebalo da jača sopstvenu bezbjednost na štetu interesa drugih država.

Kao jedan od uslova za primjenu tog principa, Saks je naveo odustajanje od daljeg širenja NATO na istok, uključujući moguće članstvo Ukrajine i Gruzije. Izrazio je nadu da će američki predsjednik Donald Tramp javno potvrditi namjeru Vašingtona da zaustavi proširenje Alijanse.

Prema ocjeni američkog ekonomiste, takav pristup mogao bi da stvori uslove za rješavanje sukoba u Ukrajini. Kao jedan od mogućih modela predložio je neutralni status Ukrajine, podsjećajući na iskustva Austrije, Finske, Švedske i Švajcarske.

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Saks je istakao da su te zemlje u prošlosti zadržavale neutralnost, koju su druge države poštovale, i da su istovremeno uspješno razvijale svoje ekonomije i društva.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je istog dana da je Putin tokom prijema u Šendženu imao duži razgovor sa Saksom.

Američki ekonomista posljednjih godina više puta se izjašnjavao o rusko-američkim odnosima i sukobu u Ukrajini, zalažući se za diplomatsko rješenje. U februaru 2024. godine pozitivno je ocijenio Putinov intervju američkom novinaru Takeru Karlsonu, nazvavši ruskog predsjednika pronicljivim i konstruktivnim.

(Sputniknews.com)

