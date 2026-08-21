Džil Bajden: Džo umire

Supruga bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, Džil Bajden (75), potvrdila je da se rak prostate bivšeg predsjednika proširio i na kosti, da je svjesna da će on da umre, ali da se trudi da odbaci negativne misli, kao i da ne može da zamisli život bez njega.

"Naravno da se bojim. Prije svega, on je gotovo 10 godina stariji od mene. A uz takvu bolest jednostavno ne smiješ da dopustiš mislima da odu u tom smjeru. Kao da ne možeš da zamisliš život bez njega. Ali znaš da će umrijeti - baš kao što znam da ću i ja da umrem. Tako da jedan dio toga jednostavno prihvatiš", rekla je ona, prenosi magazin Pipl.

Bivša prva dama SAD rekla je da je njen suprug, nakon što je dobio dijagnozu, ostao „snažan“ i „otporan“, kao i da nije sa njom razgovarao o strahovima i da ona to od njega nije ni očekivala.

"Uvijek je bio oslonac naše porodice", rekla je ona.

Prema njenim riječima, oni su odlučili da se ne obaziru na teškoće i da cijene vrijeme koje im je ostalo.

"Naš pristup je - Džo ima rak, umrijeće, zato hajde da iskoristimo svaki trenutak. Budimo zajedno, pronađimo stvari koje nas vesele. Neka ovo bude pozitivno putovanje - mislim, ne negativno, jer kako bi uopšte moglo da se živi sa tim svaki dan. Ne možeš. Preteško je", rekla je ona.

Kabinet Bajdena objavio je u maju prošle godine da mu je dijagnostikovan agresivni rak prostate u četvrtom stadijumu, koji se proširio na kosti.

Bajden je postao 46. predsjednik SAD nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2020. godine, kada je porazio tadašnjeg predsjednika Donalda Trampa.