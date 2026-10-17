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Egzotične vrste stižu do obale: Razlog je skok temperature okeana zbog El Ninja

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17.10.2026 18:03

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Пар стоји на тренутној обали акумулационог језера Силвенштајн у мјесту Фордерис у Њемачкој, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Peter Kneffel/dpa via AP

Tropske ribe, morske kornjače, kit-ajkule i ajkule čekićare pojavljuju se uz obalu Kalifornije pod uticajem neuobičajeno snažnog fenomena El Ninjo, koji donosi topliju okeansku vodu na sjever, objavile su nadležne službe.

Dok ribari bilježe znatno veći ulov pojedinih vrsta, stručnjaci upozoravaju da bi zagrijavanje mora moglo da ugrozi šume morskih algi i promijeni lokalni ekosistem, prenio je Rojters.

Prošlog mjeseca u Kaliforniji je prvi put zabilježena riba iz porodice velikookih tuna (Priacanthus arenatus), dok su na dvije plaže u okrugu Orindž pronađena gnijezda maslinaste kornjače.

Prema podacima američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), to je prvi zabilježeni slučaj gnežđenja morskih kornjača na zapadnoj obali SAD. Na obalu je dospjela i žutotrbuha morska zmija, otrovna vrsta koja je u Kaliforniji potvrđena svega šest ili sedam puta. Posljednji potvrđeni takav slučaj zabilježen je tokom prethodnog El Ninja, 2015. i 2016. godine.

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U blizini obale nedavno su primećene i kit-ajkule, najveće ribe na svijetu, kao i ajkule čekićare. Među tropskim vrstama koje zalaze u ove vode nalaze se i leteće ribe i džinovske raže mante.

El Ninjo, prirodni klimatski fenomen koji se javlja u razmacima od nekoliko godina, poklapa se ove godine sa dugotrajnim toplotnim talasom u okeanu i nizom uragana u istočnom Pacifiku.

Zajedno su doprinijeli porastu nivoa mora i stvaranju velikih talasa koji su oštetili domove i odnijeli pesak sa pojedinih plaža u južnoj Kaliforniji.

Zbog očekivanih posljedica tokom zime, Kalifornija je proglasila vanredno stanje.

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Stručnjaci očekuju da će se uslovi uglavnom vratiti u normalu nakon što El Ninjo prođe sljedeće godine.

Ipak, kratkoročne posljedice mogle bi da budu ozbiljne za šume morskih algi, koje uspijevaju u hladnijim vodama i predstavljaju stanište brojnim morskim vrstama.

- To je dobro za neke vrste ajkula, a vjerovatno loše za druge - rekao je direktor Laboratorije za proučavanje ajkula na Državnom univerzitetu Kalifornije u Long Biču, Kris Lou.

Stručnjaci navode da bi uz obale Kalifornije mogle da se pojave i druge neuobičajene vrste.

- Još nismo na kraju ovog procesa. Situacija je i dalje veoma aktuelna - rekao je Vilijam Ludt iz Prirodnjačkog muzeja okruga Los Anđeles, prenosi Tanjug.

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