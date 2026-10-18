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Epilog totalnog haosa u Francuskoj: Pljačke i paljevine, uhapšeno više od 1.200 ljudi

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18.10.2026 08:04

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Епилог тоталног хаоса у Француској: Пљачке и паљевине, ухапшено више од 1.200 људи
Foto: Tanjug / AP / Thibault Camus

Protesti koji su organizovani širom Francuske nastavili su se duboko u noć između subote i nedjelje, a francuske vlasti objavile su i zvanične podatke koji dovoljno govore o haosu koji je vladao ulicama ove zemlje.

Premijer Francuske Sebastijen Lekorni u subotu uveče saopštio je da je do sada uhapšeno 1.200 ljudi i da je 150 policajaca i žandarma povrijeđeno tokom nasilja na marginama demonstracija 17. oktobra, rekavši da je pravo čudo što broj žrtava nije bio veći.

„Nakon dana mobilizacije obilježenih nasiljem, sada je vrijeme da izaberete svoju stranu. Ili ste na strani Republike, a samim tim i snaga reda, onih koji štite imovinu i ljude i koji sprovode zakone, ili ste na strani izgrednika“, izjavio je premijer, obraćajući se pokretu Nepokorena Francuska, sa kojim je imao brojne sukobe od početka mobilizacije srednjih škola.

U zajedničkoj izjavi, Emanuel Gregoar (Socijalistička partija), Benoa Pajan (razni ljevičari) i Gregori Duse (ekolog), gradonačelnici Pariza, Marseja i Liona, zatražili su sastanak sa premijerom Sebastijenom Lekornijem.

„S obzirom na razmjere štete i ozbiljnost situacije, tražimo sastanak sa premijerom početkom sljedeće sedmice, uz prisustvo gradonačelnika pogođenih opština. Takođe zahtijevamo da se sprovede precizna i transparentna procjena kako bi se razumio slijed događaja koji su doveli do ove situacije. Takvi događaji ne mogu se i ne smiju ponoviti“, izjavila su trojica izabranih zvaničnika.

Zgrade su paljene u prestonici i drugim francuskim gradovima, uključujući Limož, gdje je veliki požar u skupštini grada doveo do djelimičnog urušavanja krova zgrade.

Bilo je i pljački u nekoliko gradova, a zabilježeno je i rasprostranjeno vandalizovanje usmjereno protiv gradskih objekata i javnih preduzeća.

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Tagovi :

Francuska

protesti u Francuskoj

Protesti

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