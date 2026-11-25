Sedam godina nakon smrti američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, novi forenzički nalaz ponovo je otvorio pitanje da li je počinio samoubistvo ili je ubijen u zatvorskoj ćeliji.

Njegov brat Mark Epstajn u intervjuu s američkim novinarom Takerom Karlsonom, objavljenom 21. novembra, ustvrdio je da sada postoje dokazi da njegov brat nije počinio samoubistvo, optužujući američke institucije za zataškavanje slučaja.

Povrede ukazuju na ubistvo

Povod za razgovor bilo je novo istraživanje stručnjaka za sudsku medicinu Majkla Frimana, glavnog urednika stručnog časopisa „Journal of Forensic and legal Medicine“.

Friman je mjesecima analizirao obdukcione nalaze, fotografije i medicinsku dokumentaciju i izradio trodimenzionalni model Epstajnovog tijela. Zaključio je da je ubistvo vjerovatnije objašnjenje njegove smrti od samoubistva. Mark Epstajn tvrdi da su određene povrede njegovog brata bile zanemarene prilikom zvanične istrage.

Kazao je i da je prvobitno vjerovao da se njegov brat ubio, ali da je počeo da sumnja nakon razgovora s patolozima koji su prisustvovali obdukciji, prenosi Mondo.

Posebno je problematizovao ulogu tadašnje glavne medicinske istražiteljke Njujorka Barbare Sampson, koja je smrt proglasila samoubistvom iako, prema njegovim tvrdnjama, nije lično prisustvovala obdukciji.

Uništeno mjesto događaja

Tokom razgovora Karlson i Epstajn otvorili su i pitanje postupanja s dokazima, nestanka predmeta s mjesta događaja, nedostatka snimaka nadzornih kamera, kao i identiteta drugih zatvorenika.

Mark Epstajn doveo je u pitanje izjave tadašnjeg američkog ministra pravde Vilijama Bara o okolnostima smrti njegovog brata, tvrdeći da snimci nadzornih kamera nisu mogli da isključe mogućnost ubistva.

Izrazio je nepovjerenje prema istragama američkih institucija i pozvao na formiranje nezavisnog istražnog tijela pod okriljem Kongresa.

Kao mogući motiv ubistva naveo je ućutkivanje svog brata, koji je održavao kontakte s brojnim bogatim i uticajnim pojedincima. Međutim, nije predstavljen konkretan dokaz o identitetu eventualnog počinioca ili nalogodavca.

Vlasti ostaju pri tvrdnji o samoubistvu

Džefri Epstin pronađen je mrtav 10. avgusta 2019. godine u zatvoru na Menhetnu, gd‌je je čekao suđenje po optužbama za seksualnu trgovinu maloljetnicama.

Istraga američkog Ministarstva pravde iz 2023. godine utvrdila je niz ozbiljnih propusta zatvorskog osoblja, uključujući falsifikovanje službene evidencije, neadekvatan nadzor zatvorenika i probleme sa sigurnosnim kamerama.

FBI je u julu 2025. godine ponovo potvrdio zaključak da je Epstajn počinio samoubistvo. Njujorška kancelarija za sudsku medicinu i dalje stoji iza prvobitnog zaključka, dok Frimanovo istraživanje zasad nije objavljeno u recenziranom naučnom časopisu.

Novi nalaz tako predstavlja dodatni stručni argument za preispitivanje okolnosti Epstajnove smrti, ali ne i konačan dokaz da je ubijen.