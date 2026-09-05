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Eskalirali sukobi: Više od 60 ljudi poginulo u Jemenu

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05.09.2026 17:58

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Ескалирали сукоби: Више од 60 људи погинуло у Јемену
Foto: X

Više od 60 ljudi poginulo je danas u sukobima između snaga međunarodno priznate jemenske vlade i militantne grupe Huti, koju podržava Iran, saopštili su izvori iz vladine vojske.

Prema tri odvojena izvora iz jemenske vojske, tokom višečasovnih bitaka na jugozapadu zemlje poginulo je 26 vladinih vojnika.

Poginuo je i 31 pripadnik Huta, prenosi Al Džazira.

U raketnom napadu Huta na put u jemenskoj guberniji Taiz poginulo je još šest osoba.

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Tagovi :

Huti

Jemen

Iran

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