Eskalirali sukobi: Više od 60 ljudi poginulo u Jemenu

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Više od 60 ljudi poginulo je danas u sukobima između snaga međunarodno priznate jemenske vlade i militantne grupe Huti, koju podržava Iran, saopštili su izvori iz vladine vojske.

Prema tri odvojena izvora iz jemenske vojske, tokom višečasovnih bitaka na jugozapadu zemlje poginulo je 26 vladinih vojnika. #Yemen’s 4th Emergency Division said its military drones targeted Houthi vehicles and sites. https://t.co/5kxsFYkVnX pic.twitter.com/L5klI6iMg5 — Ali Al-Sakani | علي السكني (@Alsakaniali) September 5, 2026 Poginuo je i 31 pripadnik Huta, prenosi Al Džazira. U raketnom napadu Huta na put u jemenskoj guberniji Taiz poginulo je još šest osoba.

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