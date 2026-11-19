Zbog gomilanja vojnih snaga duž zajedničke granice, raste zabrinutost od mogućeg izbijanja otvorenog sukoba između Etiopije i Eritreje, javlja agencija Rojters, pozivajući se na organizacije koje prate sukobe i osobe povezane sa oružanim grupama.

Organizacija za praćenje sukoba ACLED i Međunarodna krizna grupa, kao i izvori bliski oružanim grupama koje podržavaju etiopsku vladu u Tigraju, odnosno pobunjenicima koji se bore protiv vladinih snaga, navode da je raspoređivanje vojske duž granice dovelo oružane snage dvije zemlje u neposrednu blizinu mogućeg sukoba.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi izvještaje o manjim oružanim sukobima između etiopskih i eritrejskih snaga duž granice.

ACLED i izvor blizak pobunjenicima tvrde da je prethodnih dana došlo do sukoba između dvije strane, što bi predstavljalo prve direktne oružane okršaje u posljednjih više od mjesec dana. Međutim, izvor blizak miliciji koja podržava etiopsku vladu osporio je te navode.

Ministar informisanja Eritreje Jemane Gebremeskel, upitan za komentar, odbacio je tvrdnje vladajuće stranke Etiopije o dešavanjima u blizini granice, okarakterisavši ih kao propagandu. Ipak, nije se direktno osvrnuo na navode o gomilanju vojnih snaga ili mogućim sukobima, prenosi RTS