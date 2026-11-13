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EU odredila sastav delegacije za pregovore o Ukrajini

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АТВ редакција
13.11.2026 22:18

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Zastave Evropske unije su spuštene na pola koplja ispred sedišta EU u Briselu, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine, nakon masovne pucnjave koja se tokom vikenda dogodila u Krakovu, u Poljskoj.
Foto: Tanjug/AP Photo/Marius Burgelman

Predstavnici Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije i Poljske, kao i Evropske komisije i Saveta Evropske unije, biće dio delegacije za buduće pregovore o rješenju sukoba u Ukrajini, pišu mediji, pozivajući se na izvore.

„Ova odluka, donijeta u petak na samitu lidera EU u Dablinu, uslijedila je nakon višenedeljne interne rasprave o tome ko bi tačno trebalo da govori u ime Evrope na pregovorima o okončanju sukoba u Ukrajini”, navodi se u članku.

Radi se praktično o istoj grupi koja je boravila u Abu Dabiju u vrijeme trilateralnih pregovora Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Kako je naveo jedan od izvora, zemlje će predstavljati savjetnici za nacionalnu bezbjednost. Međutim, pitanje učešća lidera i dalje je otvoreno.

Kasnije je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta potvrdio da će Evropu predstavljati institucije EU i zemlje E5, koje su dio „koalicije voljnih“.

Prethodno su mediji objavili da je Evropska unija podijeljena na najmanje tri tabora zbog neslaganja oko toga ko bi trebalo da predstavlja blok u pregovorima.

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Jedna grupa zemalja predlaže da se ta ovlašćenja povere predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, čija ga funkcija čini prirodnim kandidatom za tu ulogu. Druga grupa, koju čine Francuska i Njemačka, ne želi da prepusti tu ulogu Briselu.

Najmanji tabor čine pristalice Kaje Kalas, šefa evropske diplomatije. Prema riječima izvora, njen oštar stav prema Rusiji mogao bi da predstavlja prepreku u pregovaračkom procesu.

Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da evropske zemlje pokušavaju da se uključe u pregovarački proces, ali da najprije moraju da odluče šta žele – rat ili mir. Istovremeno je napomenuo da svi njihovi konkretni potezi za sada ukazuju upravo na težnju ka nastavku sukoba, prenosi Sputnik.

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Tagovi :

Ukrajina

Evropska unija

pregovori

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