Evropska unija zabranila pregovore sa Moskvom dok istovremeno pokušava da u njima učestvuje, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

"EU ističe da nikakvi pregovori nisu mogući bez prekida vatre u Ukrajini. Drugim riječima, nametnuli su samozabranu pregovora dok istovremeno pokušavaju da učestvuju u njima", pojasnio je Gruško.

On je za RIA Novosti izjavio da se evropski stav trenutno sastoji od elemenata koji su međusobno protivrječni.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je ranije da je Rusija pozvala evropske predstavnike diplomatskim kanalima da posjete Moskvu i iznesu svoje stavove o rješavanju sukoba.

Njemački kancelar Fridrih Merc kasnije je rekao da je otvoren za razgovore, ali je postavio uslove u vezi sa mjestom održavanja i predložio neutralnu lokaciju.