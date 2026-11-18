Predsjednik SAD Donald Tramp doputovao je u kineski grad Šendžen radi učešća na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/.

Tramp u Kini

Na aerodromu ga je sačekao predsjednik Kine Si Đinping.

🚨🇺🇸🇨🇳 Trump has landed in China, and Xi Jinping is there to greet him IN PERSON. Back in May, Xi sent his vice president to the airport. Putin landed in Shenzhen hours ago and got Xi’s chief of staff. Trump got the man himself. Writer: Julie https://t.co/j1J66qAgm1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026

Na marginama samita, za sutra je najavljen trilateralni sastanak Trampa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

🚨 BREAKING NOW: President Trump has DISEMBARKED Air Force One in Shenzhen, China ahead of his HISTORIC trilateral Asian summit with two major global leaders: - Chinese President Xi Jinping - Russian President Vladimir Putin I thank God every day BIDEN is not the one representing us on the global stage in moments like this — Nick Sortor (@nicksortor) November 18, 2026

Tramp je doputovao u Kinu sa Filipina, gdje je održao sastanke sa američkim saveznicima iz regiona jugoistočne Azije.