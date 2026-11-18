Evropa će imati dugoročnu bezbjednost i jeftine energetske resurse zahvaljujući sporazumu koji je predložio predsjednik SAD Donald Tramp, poručio je Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ulaganje i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

On je na "Iksu" komentarisao prijedlog Trampa da se postigne bezbjednosni sporazum za Evropu.

"Trampov `veliki, divni` sporazum za evropsku bezbjednost donijeće Evropi trajnu bezbjednost i jeftiniju energiju u vrijeme migrantske krize, ekonomskog pada i narodnog nezadovoljstva", napisao je Dmitrijev, koji je i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja.