Autor:ATV redakcija
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Evropa će imati dugoročnu bezbjednost i jeftine energetske resurse zahvaljujući sporazumu koji je predložio predsjednik SAD Donald Tramp, poručio je Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ulaganje i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
On je na "Iksu" komentarisao prijedlog Trampa da se postigne bezbjednosni sporazum za Evropu.
"Trampov `veliki, divni` sporazum za evropsku bezbjednost donijeće Evropi trajnu bezbjednost i jeftiniju energiju u vrijeme migrantske krize, ekonomskog pada i narodnog nezadovoljstva", napisao je Dmitrijev, koji je i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja.
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