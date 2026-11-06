Logo

"Evropa nespremna i neodlučna da razgovara sa Moskvom"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 11:44

Komentari:

0
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov posmatra uoči ceremonije potpisivanja u Velikoj sali naroda u Pekingu tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, u srijedu, 20. maja 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Moskva vidi dugotrajnu neodlučnost i nespremnost Evropljana da razgovaraju sa Rusijom, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Evropljani još ne mogu ni da odluče ko može da govori u njihovo ime", rekao je Peskov novinarima.

On je naveo da će razgovor sa Evropljanima o međusobnoj bezbjednosti biti potreban u nekom trenutku.

"Pošto ćemo na ovaj ili onaj način razgovarati o budućem sistemu bezbjednosti u Evropi, kada se budu vodili razgovori o međusobnoj bezbjednosti Rusije i Ukrajine, onda to, naravno, neće biti moguće učiniti bez Evropljana u nekom trenutku. Biće potreban razgovor sa Evropljanima", pojasnio je Peskov.

Prema njegovim riječima, Moskva još nije dobila ideje od EU o arhitekturi evropske bezbjednosti, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Moskva

Evropa

pregovori

Komentari (0)

Više iz rubrike

Svitanje na Kapitol hilu u Vašingtonu, u ponedjeljak, 2. novembra 2026. godine, dan uoči izbora na polovini predsjedničkog mandata, koji će odrediti političku kontrolu nad Kongresom.

Svijet

Vašington će uključiti Moskvu u pregovore o bezbjednosnoj arhitekturi Evrope

1 h

0
Teretni brod plovi Persijskim zalivom prema Ormuskom moreuzu, posmatran iz Dubaija, Ujedinjeni Arapski Emirati, u srijedu, 21. oktobra 2026. godine.

Svijet

Dva tankera gore u Ormuskom moreuzu

3 h

0
Kineska kompanija "Ikspeng" predstavila je u Šangaju inovativni automobil u čijem se prtljažniku nalazi električna letjelica kojom vozači mogu samostalno da pilotiraju.

Svijet

Kineska kompanija "Ikspeng" predstavila automobil sa letjelicom

3 h

0
Demonstrant maše francuskom zastavom tokom protesta za povećanje plata i podršku srednjoškolskom protestnom pokretu u Parizu, u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.

Svijet

"Žuti prsluci" za danas najavljuju nove blokade

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima