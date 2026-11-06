Autor:ATV redakcija
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Moskva vidi dugotrajnu neodlučnost i nespremnost Evropljana da razgovaraju sa Rusijom, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Evropljani još ne mogu ni da odluče ko može da govori u njihovo ime", rekao je Peskov novinarima.
On je naveo da će razgovor sa Evropljanima o međusobnoj bezbjednosti biti potreban u nekom trenutku.
"Pošto ćemo na ovaj ili onaj način razgovarati o budućem sistemu bezbjednosti u Evropi, kada se budu vodili razgovori o međusobnoj bezbjednosti Rusije i Ukrajine, onda to, naravno, neće biti moguće učiniti bez Evropljana u nekom trenutku. Biće potreban razgovor sa Evropljanima", pojasnio je Peskov.
Prema njegovim riječima, Moskva još nije dobila ideje od EU o arhitekturi evropske bezbjednosti, prenosi Srna.
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