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Evropi treba strategija za suzbijanje islamističke infiltracije i uticaja Muslimanskog bratstva

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08.10.2026 13:44

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Европи треба стратегија за сузбијање исламистичке инфилтрације и утицаја Муслиманског братства

Poslanik u Evropskom parlamentu i potpredsjednica Kluba poslanika Evropske narodne partije (EPP) Željana Zovko podržala je rezoluciju Evropskog parlamenta o potrebi donošenja evropske strategije za suzbijanje islamističke infiltracije i uticaja mreža Muslimanskog bratstva.

„Evropska unija mora imati jasna pravila kojima će osigurati da njena sredstva ne dolaze do pojedinaca ili organizacija povezanih s islamističkim mrežama. Kada se dodjeljuju evropska sredstva, moramo znati ko ih prima, u koju svrhu i kroz koje programe, te moramo imati efikasne mehanizme za prepoznavanje mogućih rizika“, poručila je Zovko.

U rezoluciji se posebno naglašava potreba za pojačanim provjerama evropskog finansiranja i većom transparentnošću krajnjih korisnika sredstava, kao i za boljim praćenjem mogućih rizika prije dodjele sredstava.

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Zovko je istakla da se borba protiv islamističkih mreža mora jasno razlikovati od zaštite slobode vjeroispovijesti.

„Islam kao religija ne smije se poistovjećivati s političkim islamizmom kao ideologijom. Evropa mora istovremeno štititi slobodu vjeroispovijesti i svoje demokratske institucije. Naš odgovor mora biti usmjeren na konkretne ideologije, organizacije i aktivnosti koje predstavljaju bezbjednosni rizik, a ne na ljude zbog njihove vjere“, istakla je Zovko.

Rezolucija takođe upozorava na potrebu boljeg praćenja transnacionalnih mreža političkog i društvenog uticaja, uključujući djelovanje kroz različite organizacione, obrazovne, vjerske, kulturne i druge strukture.

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Istovremeno se poziva na snažniju saradnju država članica i evropskih institucija, uključujući Evropsku policijsku službu (Evropol) i Agenciju Evropske unije za saradnju u krivičnom pravosuđu (Evrodžast), u razmjeni informacija i procjeni mogućih bezbjednosnih rizika.

„Bezbjednost naših demokratskih institucija ne možemo posmatrati samo kroz pojedinačne slučajeve nasilnog ekstremizma. Moramo biti sposobni prepoznati i dugoročne pokušaje nedemokratskog uticaja, te na njih odgovoriti na osnovu jasnih pravila, provjerljivih činjenica i vladavine prava. Istovremeno moramo čuvati prostor za slobodno vjersko djelovanje i dijalog“, zaključila je Zovko.

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Tagovi :

Željana Zovko

islamski ekstremizam

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