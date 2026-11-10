Fico: Mercove prijetnje predstavljaju ucjenu

Slovački premijer Robert Fico rekao je da prijetnje njemačkog kancelara Fridriha Merca da će blokirati budžet EU zbog odbijanja pojedinih članica da finansiraju Ukrajinu predstavljaju tipičnu ucjenu.

Fico je ukazao na pravo Slovačke na sopstveni stav.

Britanski dnevnik "Fajnenšel tajms" prenio je pismo koje je Merc poslao predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Kosti u kojem prijeti da će blokirati novi dugoročni budžet EU od 2028. do 2034. godine ukoliko sve članice bloka ne budu posvećene obezbjeđivanju finansijske podrške Ukrajini.

Slovački premijer je krajem prošle sedmice izjavio da pojedini premijeri iz EU prijete Slovačkoj smanjenjem fondova u novom budžetu EU zbog odbijanja Bratislave da podrži novu pozajmicu bloka od 70 milijardi evra za Ukrajinu.

Evropska komisija predstavila je nacrt novog budžeta za period od 2028. do 2034. godine od ukupno dva triliona evra i osiguranje povećanja troškova za odbranu, konkurentnost i podršku Ukrajini.

Prijedlog je izazvao nesuglasice među članicama EU zbog obima budžeta, odvajanja sredstava i uvođenja novih resursa prihoda.