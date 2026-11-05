Fico: Slovačka spremna da bude domaćin konsultacija o rješenju sukoba

Slovačka je spremna da u svakom momentu bude domaćin tehničkih konsultacija o rješenju situacije u Ukrajini, rekao je slovački premijer Robert Fico.

Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar rekao je da je na razgovorima u Moskvi 28. oktobra predložio da Bratislava bude mjesto pripremnih pregovora na nižem nivou za rješenje situacije u Ukrajini.

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"Ukoliko u Ukrajini smatraju da je potrebno da se sastanak održi i u tri časa ujutro bilo gdje u Bratislavi, Banskoj Bistrici, Košicama i slično, neka samo pozovu i sve će odmah biti organizovano", naglasio je Fico na konferenciji za medije nakon zajedničke sjednice slovačke i ukrajinske administracije u Lavovu.

(Srna)