Fico: Slovačka spremna da bude domaćin konsultacija o rješenju sukoba

Autor:ATV redakcija
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Slovačka je spremna da u svakom momentu bude domaćin tehničkih konsultacija o rješenju situacije u Ukrajini, rekao je slovački premijer Robert Fico.
Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar rekao je da je na razgovorima u Moskvi 28. oktobra predložio da Bratislava bude mjesto pripremnih pregovora na nižem nivou za rješenje situacije u Ukrajini.
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"Ukoliko u Ukrajini smatraju da je potrebno da se sastanak održi i u tri časa ujutro bilo gdje u Bratislavi, Banskoj Bistrici, Košicama i slično, neka samo pozovu i sve će odmah biti organizovano", naglasio je Fico na konferenciji za medije nakon zajedničke sjednice slovačke i ukrajinske administracije u Lavovu.
(Srna)
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