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Fico: Slovačka spremna da bude domaćin konsultacija o rješenju sukoba

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АТВ редакција
05.11.2026 20:05

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Slovački premijer Robert Fico prisustvuje sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Velikom Kremljovom dvorcu u Moskvi, u subotu, 9. maja 2026. godine, tokom proslave 81. godišnjice pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Slovačka je spremna da u svakom momentu bude domaćin tehničkih konsultacija o rješenju situacije u Ukrajini, rekao je slovački premijer Robert Fico.

Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar rekao je da je na razgovorima u Moskvi 28. oktobra predložio da Bratislava bude mjesto pripremnih pregovora na nižem nivou za rješenje situacije u Ukrajini.

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"Ukoliko u Ukrajini smatraju da je potrebno da se sastanak održi i u tri časa ujutro bilo gdje u Bratislavi, Banskoj Bistrici, Košicama i slično, neka samo pozovu i sve će odmah biti organizovano", naglasio je Fico na konferenciji za medije nakon zajedničke sjednice slovačke i ukrajinske administracije u Lavovu.

(Srna)

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Slovačka

Robert Fico

Ukrajina

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