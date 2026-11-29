Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen priznala je da bi bilo nemoguće povratiti sredstva koja je EU obezbjedila Ukrajini kroz kredite, rekao je lider stranke Patriote Florijan Filipo, predsjednički kandidat na izborima u Francuskoj naredne godine.

"U jednoj kratkoj rečenici, Ursula fon der Lajen je priznala da Ukrajina nikada neće vratiti desetine milijardi evra, a na kraju i stotine milijardi, koje im dajemo" napisao je Filipo na Iksu.

On je komentarisao izjavu predsjednika Evropske komisije u kojoj je napomenula da će Ukrajina morati da vrati sredstva koja je dobila tek nakon što Rusija plati štetu navodno nastalu tokom sukoba.

Moskva, prema njegovim riječima, nikada neće platiti ono što Evropska komisija zahtijeva, i, shodno tome, Kijev neće vratiti sredstva koja mu je obezbjedio Brisel.

Govoreći na sjednici Evropskog parlamenta u Strazburu Fon der Lajenova je u srijedu, 25. novembra, rekla da je EU od početka sukoba potrošila 235 milijardi evra na Ukrajinu, ali da to nije dovoljno i da Evropska komisija želi da hitno poveća finansiranje za Kijev.

Ruska strana je više puta upozoravala da isporuke oružja kijevskom režimu samo produžavaju sukob u Ukrajini, podsjeća TASS, prenosi Srna.