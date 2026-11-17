Forenzički stručnjak tvrdi da osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin nije počinio samoubistvo u zatvoru, već da je ubijen. Profesor Majkl Frimen rekao je u razgovoru za Bi-Bi-Si (BBC) da je nakon pregleda dokumentacije njujorškog mrtvozornika uvjeren da je Epstin zadavljen, i to najvjerovatnije s leđa. Zvanični zaključak iz 2019. godine bio je da je Epstin sebi oduzeo život.

Nalazi nezavisne analize

Frimen svoje zaključke zasniva na spisima i fotografijama iz izvještaja mrtvozornika, koje mu je ustupio Epstinov brat Mark. On od početka tvrdi da mu je brat ubijen. Frimen naglašava da je njegova analiza nezavisna, da za nju nije plaćen i da još nije prošla naučnu recenziju. Za Bi-Bi-Si je rekao da vjeruje da postoje znakovi napada na Epstina. Pomenuo je duboko krvarenje u lijevom ramenu i povrede lica koje izgledaju kao posljedica udaraca.

Stručnjak smatra da dokazi najviše ukazuju na davljenje nekim predmetom, koji je potom vjerovatno iskorišćen kako bi se tijelo objesilo o krevet na sprat. Dodao je da su iznad traga davljenja na Epstinovom vratu vidljivi tragovi noktiju. To bi, prema njegovom mišljenju, „odgovaralo davljenju, posebno s leđa, i pokušaju žrtve da ukloni omču s vrata“.

„Povrede se ne podudaraju s načinom na koji je tijelo pronađeno. Preostaje samo jedno objašnjenje, a to je ubistvo“, rekao je Frimen.

Zvanični zaključak istrage je samoubistvo

Mrtvozornik koji je 2019. godine obavio obdukciju zaključio je da Epstinove povrede odgovaraju samoubistvu. Kancelarija glavnog inspektora Ministarstva pravde saopštila je da je mrtvozornik tada rekao da su povrede tipičnije za samoubistvo vješanjem nego za ubistvo davljenjem. Istakao je i da nije bilo odbrambenih rana kakve se očekuju kod žrtava davljenja.

Doktorka Barbara Sampson, tadašnja glavna mrtvozornica koja je potvrdila da je riječ o samoubistvu, ranije je izjavila:

„Čvrsto stojim iza naše odluke o uzroku i načinu smrti gospodina Epstina.“

Frimen je, međutim, primijetio da bi u istrazi smrti vješanjem u pritvoru očekivao fotografiju tijela prije nego što je ono spušteno. Prema istrazi Ministarstva pravde, čuvar koji je pronašao Epstina odmah je pozvao kolegu, spustio tijelo na pod i započeo oživljavanje.

Frimen: Pokažite mi gdje griješim

Na pitanje ko je mogao ubiti Epstina ako je njegovo tumačenje dokaza tačno, Frimen je odgovorio da „nema pojma“.

„O tome nemam mišljenje. To nije bio dio nijedne istrage koju sam sproveo“, rekao je.

Odbacio je sugestije da njegovi stavovi naginju teorijama zavjere.

„Imam tu prednost da mogu reći – nemojte mi vjerovati na riječ, neka svako sam pogleda. Ako i dalje mislite da sam teoretičar zavjere zato što gledam u nešto što izgleda kao davljenje i kažem – mislim da je to davljenje, a ne vješanje – pokažite mi gdje griješim. Potpuno sam otvoren za to. Ja sam akademik i rado ću saslušati utemeljene teorije drugih ljudi“, poručio je.

Frimen je inače radio kao stručnjak za utvrđivanje uzroka smrti za američke državne tužioce u slučajevima smrti u policijskom pritvoru, uključujući slučaj Džordža Flojda u Minesoti. Svoje istraživanje objavio je nakon što je u ponedjeljak uveče u Londonu predstavio zaključke.

Džefri Epstin pronađen je mrtav 10. avgusta 2019. godine u njujorškom zatvoru, gdje je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Njegova smrt dogodila se mjesec dana nakon što je kratko bio pod nadzorom zbog opasnosti od samoubistva.

Godine 2008. osuđen je zbog podvođenja maloljetnice i registrovan kao seksualni prestupnik, ali je izbjegao težu zatvorsku kaznu zahvaljujući nagodbi s tužilaštvom. Jedanaest godina kasnije ponovo je optužen za vođenje mreže maloljetnica koje je seksualno iskorišćavao.