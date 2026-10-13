Francuska: Hakeri zagrijali frižidere u supermarketima na 50 stepeni - hrana uništena

Sajber napad na rashladne sisteme pogodio je stotine supermarketa širom Francuske, a hakeri su daljinski aktivirali prinudno odmrzavanje uređaja, zbog čega je temperatura u pojedinim rashladnim prostorima dostigla 50 stepeni Celzijusa.

Uništena je velika količina svježe i smrznute hrane, a u pojedinim objektima zabilježeni su i požari, prenijeli su francuski mediji.

Napad se dogodio u noći između 11. i 12. oktobra, a meta su bili rashladni sistemi više velikih trgovačkih lanaca, uključujući „Intermarše“, „Neto“, „Karfur“, „E Leklerk“, „Monopri“ i „Kuperativ U“.

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Pogođene stotine prodavnica

Prema izvještajima francuskih medija, oko 300 prodavnica grupacije „Intermarše“ i „Neto“ bilo je pogođeno napadom, kao i oko 100 prodajnih objekata mreže „Kuperativ U“, 80 supermarketa „Karfur“ i tridesetak prodavnica „Monopri“. Problemi su prijavljeni i u pojedinim objektima „E Leklerka“.

Hakeri su, kako se sumnja, iskoristili pristup sistemu za upravljanje rashladnim uređajima i aktivirali neprekidni ciklus odmrzavanja, uz znatno povećanje temperature.

U pojedinim prodavnicama temperatura je dostigla 50 stepeni Celzijusa, dok su francuski mediji izvještavali i o slučajevima u kojima je dostigla čak 80 stepeni. Zbog prekida hladnog lanca, trgovci su morali da uklone i unište velike količine svježe i smrznute hrane.

Istraga usmjerena na softver danske kompanije

Francuske vlasti pokrenule su istragu, koju vodi nadležna služba za borbu protiv sajber kriminala. U slučaj se uključila i Nacionalna agencija za bezbjednost informacionih sistema (ANSSI), dok se sumnja da je napad povezan sa softverom danske kompanije „Danfos“, koja proizvodi sisteme za upravljanje rashladnom opremom.

Iz „Danfosa“ su naveli da su mnogi pogođeni uređaji stariji modeli koji su dostigli kraj radnog vijeka i više ne dobijaju softverska i bezbjednosna ažuriranja. Kompanija je ranije preporučivala korisnicima da ažuriraju podržane sisteme i zamijene zastarjelu opremu.

Šteta bi mogla da se mjeri milionima evra

Tačna ukupna šteta još nije utvrđena, ali francuski mediji navode da bi gubici mogli dostići više miliona, pa i desetine miliona evra.

Napad je otvorio i pitanje bezbjednosti sistema koji su povezani na internet, a upravljaju važnim procesima poput čuvanja hrane. Istraga treba da utvrdi kako su napadači pristupili sistemima, koliko je objekata zaista pogođeno i da li postoji rizik od sličnih napada na druge korisnike iste tehnologije.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.

(GlasSrpske)